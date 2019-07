Lohr am Main: Polizei fahndet mit Bild nach Bankräuber

Donnerstagmittag (27.06.) letzter Woche hatte ein Unbekannter gegen 12.00 Uhr in der Oberen Brückenstraße in Lohr eine Filiale der Hypovereinsbank überfallen und mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet. Während des Überfalls bedrohte der Täter die Angestellten mit einer Schusswaffe, so die Polizei.

Das Geld verstaute er nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Stofftasche der Firma "Penny“. Dann flüchtete er in Richtung des Mains. Eine sofort eingeleitete Großfahndung in der auch ein Hubschrauber eingebunden war, blieb erfolglos. Ob der Räuber für seine Flucht ein Fahrzeug benutzte, ist unklar.

Schwarze Basecap mit weißer Schrift

Der Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt und hat dunkelbraune Haare. Er trug eine kurze schwarze Arbeitshose und ein hellrotes T-Shirt mit weißer Aufschrift, sowie eine schwarze Basecap mit weißem Schild und einem weißen runden Logo. Außerdem hatte er braune Lederschuhe an. Neben einer Sonnenbrille war er mit einem Ski-Tuch maskiert. Die Angestellten blieben bei dem Überfall unverletzt.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Wem eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug zur Tatzeit aufgefallen ist oder wer die auf dem Bild gezeigte Person zu erkennen glaubt, wird gebeten, sich bei der Kripo Würzburg unter folgender Telefonnummer zu melden: 0931/457-1732.