Lohr am Main: Neues Kinder- und Jugendliteraturfestival startet

Zum Auftakt des Kinder- und Jugendliteraturfestivals wird am Donnerstag um 18 Uhr im Alten Rathaus der mit 1.500 Euro dotierte "Lohrer Lesepreis" im Rahmen eines kurzweiligen Abends bei freiem Eintritt und moderiert von Poetry Slammerin Pauline Füg verliehen. In Frage kommen dafür die hochkarätigen Autoren Alice Pantermüller, Thomas Thiemeyer und Monika Feth.

Lesungen mit Feth, Pantermüller und Thiemeyer

Dank Sponsoring lesen die drei Kinder- und Jugendbuchautoren – Alice Pantermüller, Thomas Thiemeyer und Monika Feth – am Freitag Lohrer Schülern aus ihren Werken vor. Dass die Veranstaltung offenbar einen Nerv getroffen hat, zeigen die Anmeldezahlen. Weil bereits rund 600 Schüler angemeldet sind, wird Alice Pantermüller nicht wie geplant in der Nägelsee-Aula, sondern in der Lohrer Stadthalle aus "Mein Lotta-Leben" lesen.

"Lumpenpack" meets Kinderuni

Das erfolgreiche Deutschpop-Duo "Das Lumpenpack“ mit seiner Mischung aus Comedy und Musik bringt am Freitag das Publikum zum Lachen und zum Nachdenken. Am Samstag ist die Kinderuni der Universität Würzburg mit einem Vortrag zum Thema "Märchen und Fabeln" um 15 Uhr zu Gast.

Paul Maar stellt sein neuestes Buch vor

Paul Maar, einer der erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren, stellt am Sonntag um 15 Uhr sein neues Buch "Schiefe Märchen und schräge Geschichten". Hierbei spielt eine Königin, ein Zwerg und eine sprechende Vase eine wichtige Rolle. Im Anschluss gibt es eine Signierstunde.