Lohr am Main: Inventur im größten unterfränkischen Kommunalwald

Es ist der zweitgrößte bayerische und der größte unterfränkischen Kommunalwald: Im Stadtwald von Lohr am Main mit seiner Fläche von über 4.140 Hektar läuft seit kurzem eine Inventur: Sechs Sachverständige zählen dabei nicht alle Bäume, Käfer oder das Wild. Sie erfassen an gut 1.100 zufällig ermittelten Messpunkten wesentliche Daten zu Holzvorrat und Waldzusammensetzung. Gemessen werden verschiedene Parameter, etwa die Anzahl der Bäume, Baumartenanteile, Durchmesser, Totholz, Biotopbäume oder die Waldverjüngung.

Rund um jeden mit einem eingegrabenen Magneten markierten Messpunkt werden auf 500 Quadratmetern alle dickeren Bäume und in kleineren Radien auch jüngere Bäumchen bis zu einer Höhe von 15 Zentimetern erfasst. Bei künftigen Erhebungen liegen dann exakte Daten beispielsweise zum Holzzuwachs vor. Die Forstfachleute haben dann auch einen Überblick über den aus ökologischen Gründen erwünschten Anteil an Totholz.

Grundlage für nachhaltige Bewirtschaftung

Bis spätestens Mitte Mai werden die Inventur-Daten ausgewertet. Auf den Ergebnissen aufbauend wird dann ein Forstwirtschaftsplan für die nächsten 20 Jahre erstellt, so die Stadt Lohr. Die Laufzeit des neuen Forstbetriebsplans soll am 1. Januar 2024 beginnen. Eine Zwischeninventur ist nach zehn Jahren vorgesehen. "Ziel der Forstbetriebsplanung ist es, die naturgemäße Wirtschaftsweise im Stadtwald fortzuführen. Wir nutzen ohnehin weniger als zuwächst und sind nachhaltig", so der städtische Forstamtsleiter Michael Neuner gegenüber BR24. Die Datenerhebung kann Informationen darüber liefern, wie sich die Natur in den dauerhaft aus der Nutzung genommenen Bereichen des Stadtwaldes entwickelt.

Forstwirtschaftsplan für größere Wälder verpflichtend

Für jeden Kommunalwald über 100 Hektar muss alle 20 Jahren ein Forstwirtschaftsplan erstellt werden. Die Gesamtkosten für die Waldinventur und die anschließende Planerstellung betragen 240.000 Euro. Sie werden jeweils zur Hälfte getragen von der Stadt und dem Freistaat. Das Waldgesetz schreibt für öffentliche Wälder eine "vorbildliche Bewirtschaftung" vor, weshalb eine fundierte Datenbasis erforderlich ist.