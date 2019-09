Lohr am Main: Elfjährige Wakeboarderin startet bei der EM

Die junge Sportlerin aus Lohr am Main ist Teil im 33-köpfigen Nationalteam der deutschen Wakeboarder. Die Europameisterschaften finden in diesem Jahr im nordrhein-westfälischen Beckum statt. Die Elfjährige ist leidenschaftliche Wakeboarderin, was eine Kombination aus Wasserski und Snowboarden ist. Außerdem ist sie amtierende deutsche Vizemeisterin in der Alterklasse U15. Bei internationalen Wettbewerben hat sie sich für die Europameisterschaft klassifiziert und tritt nun gegen 15 Starterinnen aus neun Ländern an.

Europameisterschaft in Beckum

Zum Auftakt der EM gibt es am Donnerstagnachmittag einen offiziellen Einmarsch der rund 180 Teilnehmer aus 20 Nationen. Am Freitag beginnen die Qualifizierungsrunden, bei denen sich Klingenbrunn gegen 15 andere Wakeboarderinnen durchsetzen muss. Unter den Mitstreiterinnen befinden sich auch die Weltranglisten-Zweite, -Vierte und -Fünfte, die alle bereits 14 und 15 Jahre alt sind.

Intensives Training

Die Lohrer Gymnasiastin hat sich in den vergangenen acht Wochen intensiv auf ihre erste Europameisterschaft vorbereitet. Ob Klingenbrunn es ins Finale schafft, ist ihr erstmal nicht wichtig. Die Elfjährige möchte zeigen, was sie kann und neu gelernte Tricks vorführen.