02.10.2018, 13:01 Uhr

Lohr am Main bekommt Digitales Gründerzentrum

In Bayern entstehen sieben neue sogenannten „Digitale Gründerzentren“, eines in jedem Regierungsbezirk. Das hat das bayerische Kabinett beschlossen. Der Standort in Unterfranken ist Lohr am Main.