Lohndumping? Ermittlungen gegen den FC Bayern

Das Hauptzollamt München ermittelt nach WDR-Informationen im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I gegen den FC Bayern München. Dabei geht es um den Verdacht, der FC Bayern habe in seinem Nachwuchsleistungszentrum gegen das Mindestlohngesetz verstoßen. Jugendtrainer haben laut einem Bericht des WDR-Magazins "Sport Inside" als 450-Euro-Kräfte deutlich mehr als die monatlich erlaubten 40 Stunden gearbeitet. Diese Überstunden sollen nicht bezahlt worden sein.

Ermittlungen gegen aktuelle und ehemalige Vorstände

Aus einen Schreiben des Zolls, das dem WDR vorliegt, geht hervor, dass gegen aktuelle und ehemalige Vorstände des Rekordmeisters ermittelt wird. Bei Aktiengesellschaften richteten sich die Ermittlungen immer zuerst gegen den Vorstand, erklärte ein Zoll-Sprecher. Die Schuldfrage einzelner Personen könne dann erst im Zuge des Verfahrens festgestellt werden. Oliver Kahn etwa war noch gar nicht Vorstandsvorsitzender, als die Vorwürfe bekannt wurden.

Die in dem Schreiben erhobenen Vorwürfe gegen "verantwortliche Handelnde der FC Bayern München AG" umfassen den Verdacht "des Vorenthaltens und der Veruntreuung von Arbeitsentgelt" sowie "nicht richtigem Führen von Stundenaufzeichnungen, Nichtgewährung des Mindestlohns". Hier wird dem Bundesligisten vorgeworfen, womöglich unrichtige Meldungen zur Sozialversicherung gemacht zu haben.

Jugendtrainer als Zeugen

Ende Januar sollen laut den Recherchen zahlreiche Zeugen beim FC Bayern befragt werden. Darunter mehrere ehemalige Jugend-Trainer. Einige von ihnen hatten angegeben, über viele Jahre auf 450-Euro-Basis statt der erlaubten zehn Wochenstunden mindestens doppelt – teilweise sogar drei bis vier Mal – so lange gearbeitet zu haben. Der FC Bayern habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Durchsuchungen beim FC Augsburg

Laut vorangegangenen Recherchen stellen deutsche Fußballvereine ihre Nachwuchstrainer oft als Minijobber an. Das hätten auch Jugendtrainer weiterer Clubs bestätigt – etwa auch beim FC Augsburg. Wohl daraufhin hatten Zollbeamte im August die Geschäftsräume des FC Augsburg durchsucht, anschließend geriet auch der FC Bayern in das Visier der Ermittler. Von der Staatsanwaltschaft in Augsburg heißt es, dass man noch mit der Auswertung der Unterlagen beschäftigt sei.