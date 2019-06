Lohnbetrug bei Putzkräften in Hotels? Zoll ermittelt gegen Firma

Mit einer bundesweiten Aktion in etwa einem Dutzend Hotels ermitteln Finanzkontrolleure des Zolls heute im großen Stil gegen ein unterfränkisches Dienstleistungsunternehmen. Die Firma übernimmt die Reinigung von Hotelzimmern und steht im Verdacht, Lohnkosten vorenthalten und veruntreut zu haben. Koordiniert wird die Aktion von der Abteilung Finanzkontrolle des Hauptzollamts Schweinfurt.

Mehr als 270 Finanzkontrolleure bei Aktion im Einsatz

Wie Pressesprecherin Tanja Manger dem BR sagte, sind bundesweit 274 Zollmitarbeiter aus 15 Hauptzollämtern beteiligt. Um den Betrieb in den teils namhaften Hotels, die sich vor allem in Ballungsräumen wie Hamburg, Berlin oder München befinden, nicht zu stören, führen die Finanzkontrolleure ihre Befragungen in Zivilkleidung und in abgetrennten Personalräumen durch. Befragt werden vor allem die Reinigungskräfte nach ihren Arbeitsbedingungen und ihrer Entlohnung. Außerdem soll im Lauf der Aktion, die wohl den ganzen Tag dauert, umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden.

Reinigungskräfte in Hotels werden nach Arbeitsbedingungen befragt

Den Verantwortlichen des unterfränkischen Serviceunternehmens und seinem 65-jährigen Geschäftsführer wird in einer Vielzahl von Fällen das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt zur Last gelegt. Die Tarifvorgaben der Reinigungsbranche legen die Vereinbarung von Wochenarbeitszeiten und festen Stundenlöhnen in den Arbeitsverträgen fest. Ein reiner Akkordlohn nach Anzahl der gereinigten Hotelzimmer - ungeachtet der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden - sei nicht tarifkonform, so die Pressesprecherin. Das Arbeitsentgelt werde so nicht oder nicht in falscher Höhe an die Sozialversicherungsträger gemeldet.