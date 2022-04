Logistik-Riese Dachser mit Rekord-Zahlen

Der Kemptener Logistiker Dachser hat seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr präsentiert - wieder mal als Videokonferenz. Gegenüber dem Jahr eins der Pandemie aber aus einem aufwändigeren Studio. Und auch die Geschäftszahlen von 2021 glänzen. Das vergangene Jahr markiere in jeglicher Hinsicht ein Rekordjahr in der Geschichte von Dachser, schwärmt Vorstandssprecher Burkhard Eling auf der Jahrespressekonferenz. So konnten die Kemptener den Jahresumsatz um 26 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro steigern, die transportierten Mengen stiegen Unternehmensangaben zufolge um knapp 8 Prozent auf 42 Millionen Tonnen. Zu den Gewinnen machte das Unternehmen in Familienhand - wie auch in den vergangenen Jahren - keine Angaben.

Wachstumstreiber Luft- und Seefracht

Bemerkenswert sind die Zahlen aus der Luft- und Seefracht. Der Dachser-Umsatz in diesem Unternehmensbereich konnte um satte 78 Prozent auf nun 2,1 Milliarden Euro gesteigert werden. Dachser-CEO Burkhard Eling bezeichnet die Luft- und Seefracht als DEN Wachstrumstreiber im Konzern. Ein wesentlicher Teil der Umsatzentwicklung stamme aus den erheblichen Preissteigerungen, die die Logistik im vergangenen Jahr erlebt hat. Frachtraum sei extrem knapp und damit teuer gewesen, erklärt Eling.

Dachser investiert in Klimaschutz und Digitalisierung

Der Kemptener Logistik-Riese mit weltweit knapp 32.000 Mitarbeitern hat angekündigt, weiter in alternative Antriebe zu investieren. Somit wolle Dachser Erfahrungswerte sammeln. Noch seien zwar Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw im Fernverkehr Zukunftsmusik. Sobald ein Betrieb möglich ist, wolle Dachser die neuen Antriebe aber testen. Weiter sei man schon bei elektrobetriebenen Fahrzeugen. So sollen bis Ende 2023 weitere 50 Elektro-Lkw angeschafft werden. Den Strombedarf decke Dachser bereits seit Jahresbeginn ausschließlich mit Ökostrom. Um in Zukunft noch energie-effizienter zu arbeiten, werde Dachser auch seine Logistikprozesse weiter verbessern. Dazu soll jeder Standort und jedes Umschlagslager digital noch mehr vernetzt werden, so Dachser-Vorstand Burkhard Eling.

Ukraine-Krieg sorgt auch für Fahrermangel

Seit dem Ukraine-Konflikt hat Dachser seine Transporte nach und aus Russland eingestellt. Dort ist Dachser mit einer eigenen Landesgesellschaft vertreten. Die direkten Folgen für das Gesamtgeschäft bezeichnet Dachser als “nicht gravierend”, jedoch führe der Krieg zu großem humanitärem Leid, so Eling. Wirtschaftlich sei die Auswirkung der hohen Energiepreise noch nicht zu beziffern. Relevant für die europäische Logistik sei aber der Fahrermangel in Polen. Lkw-Fahrer dort stammten bisher vielfach aus der Ukraine. Die Fahrer fehlen nun der Branche.

