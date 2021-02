Löwenmähne? Das sind die Tipps einer "Langhaarspezialistin"

Sylvia Grünberger aus Landshut ist eine Langhaarspezialisten. Nicht nur zur Landshuter Hochzeit hat die Friseurin guten Rat für alle, die nicht so verzottelt aussehen wollen wie ein Bobtail. Denn die Mähne wächst und wächst während des Lockdowns.

Beauty-Tag einlegen

Im BR-Interview rät die Friseurin zu einem wöchentlichen Beauty-Tag mit mehreren Haarkuren unter dem Turban. Damit tue man sich und den Haaren etwas Gutes. Die Mähne trockne nicht aus, sondern bleibe feucht und geschmeidig. Wenn das Haar Sprungkraft und Glanz habe, fühle man sich gleich besser.

Keine Do-It-Yourself-Versuche

Davon, selbst die Schere in die Hand zu nehmen, rät die Langhaarspezialistin nachdrücklich ab: "Auf Social Media gibt es unheimlich viele Anleitungen. Bitte macht das nicht. Es geht nur schief", sagt Grünberger. Bei Männern im Nacken oder am Ohr zu trimmen sei schon machbar. Aber am Deckhaar sollte nur ein Fachmann die Hand anlegen. Der könne gerade mit längeren Haaren für einen ganz neuen Look sorgen. Außerdem könnten auch Männer mit Styling-Produkten arbeiten. "Wenn dann die Haare nach hinten frisiert werden, halten die auch", sagt die Spezialistin.

Keine Angst vor grauen Haaren

Sylvia Grünberger spricht zudem von der Herausforderung, die Haare auch einmal nicht zu färben. Grombre, also ein Mix aus "gray" und "ombre", sei ein toller Look. Jetzt gebe es die Gelegenheit, ihn auszuprobieren.