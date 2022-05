Löwenhöhle mit Fußbodenheizung für Benny und Max

Benny und Max, die zwei Löwenbrüder, haben sich bei der Eröffnung nicht blicken lassen, obwohl mehr als ein Dutzend Fotografen und Kameraleute auf sie gewartet haben. Offenbar gefällt es den leicht betagten Raubkatzen in ihrer Luxushöhle. Die hat sogar Fußbodenheizung und ein beheiztes Podest. Die beiden Raubkatzen sind elf Jahre alt und leben bereits zwei Wochen in der neuen Löwenanlage.

Versteck- und Spielmöglichkeiten lieben die Löwen

Die Außenanlage bietet neben Kunstfelsen, Kletterbäumen und einem Teich auch viele Versteck-und Spielmöglichkeiten, sagt Zoodirektor Rasem Baban, der sich bemüht, die Katzen zu beschäftigen. "Wir haben auch eine Art Rutsche draußen, wo wir Fleisch hinhängen, da können die Löwen richtig danach jagen und dann in aller Ruhe fressen." Ruhe ist auch für Löwen wichtig, denn sie schlafen ähnlich wie Hauskatzen rund 20 Stunden pro Tag.

Im Savannenstil gehaltene Anlage

Kunstfelsen, Magerrasen, Bäume, Aussichtshügel, ein Teich - all das soll den Löwen einen Lebensraum bieten wie sonst nur die Savanne. 2.400 Quadratmeter groß ist die Anlage insgesamt. Da haben die zwei Löwen viel Auslauf und Abwechslung. In freier Wildbahn werden Löwen kaum so alt, erfährt die Presse von den Fachleuten des Tierparks. Die verheimlichen aber auch nicht die Zipperlein, die Max und Benny plagen: Max hat es mit dem Herzen und Benny mit den Nieren. Darum werden sie von den Tierärzten regelmäßig betreut und beim Medical Training untersucht, berichtet Rasem Baban.

Entwicklungsmöglichkeiten im Geozoo

Das neue Löwenhaus bietet Platz für ein ganzes Rudel. Insgesamt 4,3 Millionen Euro hat die Stadt mit kräftiger Unterstützung der Sparkasse für den gesamten Umbau investiert. Münchens dritte Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl (SPD), Tierparkdirektor Rasem Baban und Sabine Schölzel, designiertes Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse München, haben das Band durchschnitten bei der Eröffnung. Allen war wichtig zu betonen, dass der Tierpark Hellabrunn sein Geozoo-Projekt weiter nach vorne bringen will. Dazu gehöre eine möglichst artgerechte Haltung. Außerdem ist der Tierpark nach Kontinenten sortiert. Wer vom Eingang kommt, passiert auf dem Weg zu den Löwen Flamingos und Giraffen, alle in Afrika ursprünglich beheimatet.