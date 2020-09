Löwe und Raute, Erfolge und Affären - 75 Jahre CSU

Strauß: Idol und Feindbild

In der Bevölkerung war Strauß beliebt, doch für viele auch ein Feindbild. In seiner Zeit entstand die Gleichung "Bayern = CSU", ein Bild, das die Partei bis heute aufrecht zu erhalten versucht. Auch der Spruch "Mia san mia", der von immensem Selbstbewusstsein zeugt, gehört zur Volkspartei CSU. Allerdings hat die Partei in ihrer Geschichte auch immer wieder das Volk gegen sich aufgebracht. Als in Wackersdorf in den 1980er-Jahren teils Hunderttausende gegen die Atomkraft protestierten, beleidigte Strauß die Demonstranten mit der Ansage "Sie sollen ihr Maul halten".

Nach Strauß' überraschendem Tod 1988 wurde Theo Waigel neuer Parteichef. Bayerischer Ministerpräsident wurde Max Streibl, der das Amt nach fünf Jahren wegen der sogenannten "Amigo-Affäre" wieder abgeben musste. Bis heute haftet der CSU bei manchen das Image von Filz und Spezlwirtschaft an. Nicht zuletzt der heutige Koalitionspartner, die Freien Wähler, prangerten das in ihrer Oppositionszeit regelmäßig an.

Keine Freunde: Stoiber und Waigel

Auf Streibl folgte Edmund Stoiber, zunächst nur als Ministerpräsident. Parteichef blieb Theo Waigel. Gut war das Verhältnis zwischen den beiden allerdings nicht. Auch Stoiber prägte die CSU und das Motto "Laptop und Lederhose". Doch auch gegen ihn demonstrierten Zehntausende im Freistaat, als er Anfang der 2000er-Jahre einen rigiden Sparkurs verkündete.

Als gemeinsamer Kanzlerkandidat von CDU und CSU scheiterte Stoiber im Jahr 2002 denkbar knapp gegen SPD-Amtsinhaber Gerhard Schröder. Ein Superministerium auf Bundesebene lehnte er anschließend überraschend ab und blieb bayerischer Ministerpräsident. Viele empfanden das als Schmach, Stoibers Ruf sollte sich davon nicht erholen. 2007 wurde er schließlich zum Rücktritt gedrängt. Nach einem kurzen Intermezzo mit dem Tandem Erwin Huber (Parteichef) und Günther Beckstein (Ministerpräsident) kam Horst Seehofer ins Amt.

2013: Seehofer holt absolute Mehrheit zurück

Der frühere Bundesminister - derzeit als Innenminister wieder Teil der Bundesregierung - holte 2013 die absolute Mehrheit für die CSU zurück. Zuvor hatten die Christsozialen unter ihm in Bayern fünf Jahre lang mit der FDP koaliert. In der Flüchtlingspolitik lieferte sich Seehofer ab 2015 dann einen erbitterten Richtungsstreit mit der Schwesterpartei CDU - auf einem Parteitag in München belehrte er Kanzlerin Angela Merkel auf offener Bühne, sie verließ schließlich wütend den Saal.

Viel Energie legte Seehofer auch in sein Ziel, Markus Söder als seinen Nachfolger zu verhindern. Vor Journalisten attestierte er Söder charakterliche Schwächen und einen Hang zu "Schmutzeleien". Dennoch musste Seehofer 2018 erst das Amt des Ministerpräsidenten und kurz darauf den Posten als Parteichef an Söder abgeben.

2018: Söder sucht richtigen Kurs

Nach dem Bedeutungsverlust der SPD im Freistaat erklärte Söder wiederum die erstarkten Grünen zum Hauptgegner. Im Moment sei die Frage nicht schwarz und grün, sondern schwarz oder grün, sagte Söder vor einem Jahr.

Schon davor war klar: Auch in Bayern hat sich die politische Landschaft verändert. Rechts von der CSU, wo es laut Strauß keine demokratisch legitimierte Partei geben darf, gibt es inzwischen die AfD. Und wie nach ihrer Gründung diskutierte die CSU erneut lange, wie liberal, wie konservativ sie sein soll. Zwischenzeitlich versuchte Söder, die AfD rechts zu überholen, warnte etwa vor "Asyltourismus". Im Landtagswahlkampf 2018 gingen Tausende gegen die Flüchtlingspolitik der CSU unter dem Motto "Ausgehetzt" auf die Straße. Söder ruderte schließlich zurück, sprach von der "neuen NPD" - und grenzt sich und seine Partei seitdem bei jeder Gelegenheit deutlich von der AfD ab.

Bayern verändert sich - die CSU auch

Auch sonst hat sich für die CSU aus strategischer Sicht einiges verändert. Bayern prosperiert wirtschaftlich - und vor allem die großen Städte ziehen Menschen aus ganz Deutschland an. Mit dem kraftmeierischen „Mia san mia“, mit dem Poltern und dem klaren Fokus auf Freistaat und Tradition können sie oft wenig anfangen.

Und so hat sich auch die CSU inzwischen teilweise gewandelt. Sie hat eine Frauenquote auf Landes- und Bezirksebene, nahm im vergangenen Jahr unter Söder nach dem Druck durch das Volksbegehren "Rettet die Bienen" den Umweltschutz in den Fokus. Und: Die absolute Mehrheit, die die Partei jahrzehntelang hatte, gibt zurzeit jedenfalls keiner in der Führungsspitze mehr als Ziel aus.