Löwe Subali im Nürnberger Tiergarten gestorben

Im vergangenen Jahr war der Nürnberger Tiergarten und der Löwe Subali in die Schlagzeilen geraten. Damals erwog der Tiergarten den Asiatischen Löwen einzuschläfern, weil er wohl zeugungsunfähig war. Das hatte zu einer intensiven Kontroverse geführt. Nun sei das Tier aus Krankheitsgründen eingeschläfert worden, wie der Tiergarten Nürnnberg mitteilt.

Altersschwach und mit starken Schmerzen

Der 15 Jahre alte Asiatische Löwe habe in den vergangenen Wochen deutliche Anzeichen von Altersbeschwerden gezeigt, heißt es in einer Mitteilung. Bemerkbar hätten sich diese durch "Schmerzen im Bewegungsapparat und schlechte Futteraufnahme" gemacht. Subali sei auch wegen seiner Schmerzen behandelt worden, konnte laut Tiergarten am Sonntag (15.08.21) aber kaum noch laufen. Er sei binnen weniger Stunden so lebensschwach geworden, dass er in tiefer Narkose eingeschläfert wurde.

Ohne Löwennachwuchs gestorben

2018 war Subali nach Nürnberg gekommen, da er bis dahin in anderen Zoos keinen Nachwuchs zeugte. In Nürnberg wartete das Löwenweibchen Aarany auf Subali. Die genetische Kombination mit der heute fünfjährigen Aarany wäre so wertvoll gewesen, dass das Zuchtprogramm für Asiatische Löwen noch einen Versuch mit Subali gestartet hatte. Nun ist der Löwe ohne Nachwuchs gestorben.

Androhung des Einschläferns sorgte für Empörung

Subali hatte im Jahr 2020 für Aufsehen gesorgt, als bekannt geworden war, dass der Löwe wohl zeugungsunfähig war. Aus diesem Grund hatte der Tiergarten in Erwägung gezogen, Subali einzuschläfern. Denn, so die Begründung des Tiergartens: Die Aufgabe des Zoos in Nürnberg sei die Zucht und damit die Erhaltung der seltenen asiatischen Löwen. Deshalb, so der Tiergarten-Direktor Dag Enke damals, habe der Tiergarten in einem Dilemma gesteckt, das zu einer sehr kontroversen Diskussion führte.

Nach dem Tod von Subali, sucht der Nürnberger Tiergarten nun schnell einen neuen Partner für Aarany. Löwen sind dem Nürnberger Tiergarten zufolge soziale Großkatzen, die nicht lange alleine leben sollen. Sie bräuchten eine Rudelstruktur oder mindestens einen Partner.