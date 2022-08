Löwe Kiron neu im Tiergarten Nürnberg

Der Tiergarten Nürnberg hat Zuwachs bekommen: Es handelt sich dabei um einen männlichen Löwen namens Kiron, teilte der Tiergarten mit. Der Kater kam auf Empfehlung des Europäischen Zuchtprogramms EEP vom Zoo Frankfurt nach Nürnberg.

Aus dem Frankfurter Zoo

Kiron wurde nach Angaben des Tiergartens am 14. April 2018 in Frankfurt geboren und ist der Letzte aus einem Wurf von drei Jungtieren, der den Frankfurter Zoo verlässt. Der Kater soll mit der Löwin Aarany im Tiergarten Nürnberg für Nachwuchs sorgen und damit zum Erhalt der Tiere beitragen.

Für Öffentlichkeit zunächst nicht zu sehen

Wie der Neuzugang sich einlebt, wird aber für die Öffentlichkeit nicht zu sehen sein: Das Raubtierhaus bleibt während der Eingewöhnung geschlossen. Genau deshalb ist auch Tigerkater Manu, der vergangene Woche in den Tiergarten kam, noch nicht zu sehen. Dafür könne man in den Außenanlagen Löwin Aarany und Tigerin Katinka beobachten, so der Tiergarten.

Bestand "stark gefährdet"

Diana Koch, Kuratorin im Tiergarten Nürnberg, begrüßt den Neuzugang: "Löwen sind soziale Großkatzen. Deshalb freuen wir uns jetzt, dass Aarany wieder Gesellschaft bekommt. Wir hoffen, dass die beiden gut harmonieren und bestenfalls bald für Nachwuchs sorgen." Die Unterart des Asiatischen Löwen, auch Indischer Löwe genannt, gilt laut Weltnaturschutzunion (IUCN) als "stark gefährdet".

Aktuell gibt es nur eine einzige Population im Gir-Nationalpark in Indien und angrenzenden Gebieten, wo nach einer Schätzung im Jahr 2017 rund 630 Tiere lebten.