Loewe geht in Kronach wieder in Produktion

Nachdem auf dem Firmengelände von Loewe in Kronach zwischenzeitlich Mittelkonsolen für Autos hergestellt worden waren, werden jetzt wieder Fernseher produziert. Der Insolvenz im Sommer 2019 folgte die Übernahme der Marke und die Neugründung. Nun arbeitet das Unternehmen an der Neupositionierung auf dem Markt.

Loewe produziert auch in Handarbeit

Wie das Unternehmen aus Kronach mitteilt, setzt es nach der Neugründung auf eine zweistufige Fertigung. Neben einer automatisierten Herstellung von Fernsehern produzieren Mitarbeiter in Handarbeit sogenannte Premium-Fernsehgeräte mit OLED-Technologie. Insgesamt seien 30 Mitarbeiter in den Fertigungsbereichen beschäftigt.

Forschungszentrum in Kronach

Nach dem Produktionsstart will Loewe in Kronach zudem ein Zentrum für Forschung, Design und Entwicklung aufbauen. Dadurch will der TV-Hersteller seine Produktpalette langfristig erweitern. Aktuell seien 20 Angestellte für die Entwicklung neuer Produkte zuständig, insgesamt beschäftigt Loewe am Standort Kronach 90 Mitarbeiter.

Aushängeschild "Made in Germany"

Bereits seit Februar liefert Loewe wieder Geräte aus, im Fachhandel seien damit wieder alle Produktlinien erhältlich, teilt das Unternehmen mit. Eine zentrale Rolle bei der Rückkehr auf den Markt soll bei Loewe das Prädikat "Made in Germany" spielen. Laut eigenen Angaben ist das Unternehmen einer der wenigen Anbieter im Bereich der Unterhaltungselektronik, der in Deutschland produziert.