Löwen-Fans randalierten vor Drittliga-Derby in Würzburg

Zu einem ersten Polizeieinsatz kam es schon vormittags gegen 11.00 Uhr in der Sanderstraße. Dort hatten Anhänger des TSV 1860 München aus einer Gruppe von rund 80 Personen heraus die Scheibe einer Gaststätte eingeschlagen, konnten aber kurze Zeit später in der Peterstraße von Einsatzkräften der Polizei vorläufig festgenommen werden. Aufgrund von Zeugenhinweisen besteht der Tatverdacht des Landfriedensbruchs und der Sachbeschädigung.

Hochzeitsgesellschaft mittendrin

Im Rahmen des Einsatzes kam es zu der nicht alltäglichen Situation, dass die Einsatzkräfte der Polizei einer Hochzeitsgesellschaft auf dem Weg in die Kirche St. Peter und Paul „Spalier“ standen. Denn die Konfrontation mit den Fans erfolgte direkt vor der Kirche, in der die Hochzeit stattfinden sollte und schließlich auch stattfand. Kurz vor Spielbeginn kam es in einer Straßenbahn auf Höhe der Domstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe. Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Tätern nahm die Polizei vier Tatverdächtige fest. Diese verbrachten den Nachmittag schließlich nicht im Stadion, sondern bei der Polizei.

Friedliche Abreise

Am Samstagnachmittag fand in der Würzburger Flyeralarm-Arena die Begegnung des FC Würzburger Kickers gegen den TSV 1860 München statt. Der Polizeieinsatz wurde von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit eigenen Beamten und Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei abgewickelt. Mit knapp 10.000 Zuschauern war das Stadion am Dallenberg nach Auskunft des Veranstalters ausverkauft. Aus München waren etwa 2.600 Fans zur Unterstützung ihrer Mannschaft nach Würzburg angereist. Die Anreise erfolgte hierbei überwiegend mit Pkw, Kleinbussen und der Deutschen Bahn. Das anschließende Fußballspiel und die Abreise der Fans verliefen aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse oder Sicherheitsstörungen.