Lösung für gestrandeten Zirkus in Weiden in Sicht

Durch die Corona-Krise ist ein Zirkus in Weiden gestrandet. Nachdem sich die Fronten zwischen der Stadt und dem Zirkus vor knapp einer Woche verhärtet hatten, ist nun eine einvernehmliche Lösung in Sicht.

Stadt stellt Antrag auf Soforthilfe

Die Stadt stellt für die Zirkusfamilie erneut einen Antrag auf Corona-Soforthilfe, so Kämmerin Cornelia Taubmann nach einem gemeinsamen Gespräch am Donnerstag. Beim ersten Antrag durch die Familie hätte es kleine formale Fehler gegeben.

Daher stellt die Stadt nun den Antrag mit Vollmacht der Zirkusleute, sie hätten damit Aussicht auf rund 15.000 Euro Soforthilfe vom Staat, so Taubmann. Vorerst also dürfen die 70 Zirkusleute auf dem Festplatz bleiben.

TÜV abgelaufen

Vor einer Woche stand eine Räumung im Raum, weil laut Stadt der Platz vermüllt war und die Zustände nicht abkzeptabel. Inzwischen ist alles aufgeräumt und der Sperrmüll abtransportiert. Er stammt unter anderem von einem Wohnwagen, der Anfang März komplett ausgebrannt ist. Eine Frau aus der Gegend unterstützt seit einigen Tagen den Zirkus auf eigene Initiative hin finanziell und vermittelt auch. Deshalb sind die Zirkusleute inzwischen optimistisch, bald weiterziehen zu können. Sie haben ein Gastspiel in Fulda anstehen.

Doch bislang kommen sie nicht weg aus Weiden, weil der TÜV an den Fahrzeugen und am Zirkuszelt abgelaufen ist. Auch die Tanks sind leer, weil der Zirkus seit Anfang März keinerlei Einnahmen mehr hat. Tiger und Seelöwen ließ der Zirkus gleich zu Beginn der Pandemie wieder abtransportieren, derzeit versorgen sie noch Pferde und drei Kamele in Weiden.