Löst BMW bald Audi als Sponsor des FC Bayern ab?

Noch fahren die Stars des FC Bayern in ihren Ingolstädter Luxuslimousinen in die Tiefgarage an der Säbener Straße, doch laut Informationen der "Bild am Sonntag" könnten Lewandowski und Co schon bald vom Q7 in den X5 wechseln. Denn angeblich könnte der Kampf der Automobilgiganten um den FC Bayern zugunsten von BMW entschieden sein.

Vertrag des FC Bayern mit Audi läuft noch bis 2025

Spätestens 2025 sollen die Münchner die Ingolstädter als Automobillieferant und Anteilseigener des deutschen Rekordmeisters ablösen, denn so lange läuft der Vertrag zwischen den Bayern und Audi noch, für den der FCB jährlich rund 30 Millionen kassieren dürfte.

BMW muss Anteile an der FC Bayern AG erwerben

Für einen Wechsel müsste BMW zudem die 8,33 Prozent Klubanteile übernehmen für die Audi im jahr 2011 rund 90 Millionen Euro gezahlt hat. BMW soll bereit sein, 100 Millionen für die Anteile und einen höheren Jahresbetrag als der Konkurrent zu zahlen.

Laut der Sonntagszeitung liegt bereits eine Absichtserklärung von BMW vor, die beinhaltet, dass der Münchner den Ingolstädter Premiumhersteller bereits ab dem Sommer 2019 ablöst. Bestätigungen zu dem Deal stehen aber noch von allen Seiten aus.