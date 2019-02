Lösmühle: Brand in Lagerhalle

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montag Abend ein Feuer in einer Lagerhalle im Gewerbepark Lösmühle bei Eckersmühlen ausgebrochen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Flammen schlugen meterhoch

Als die Feuerwehr gegen 19:30 Uhr am Einsatzort eintraf, stand ein Teil einer 50 x 100 m großen Lagerhalle bereits im Vollbrand. Bis spät in die Nacht waren die Rettungskräfte damit beschäftigt den Brand einzudämmen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Hallen zu verhindern. Der Rauch zog in ein unbewohntes Gebiet ab. Die Staatsstraße nach Hilpoltstein war während der Löscharbeiten gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden im sechsstelligen Bereich bewegen. Beamte der Schwabacher Kripo haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.