Löschfahrzeug kracht gegen Traktor: Beide Fahrer schwer verletzt

Ein Traktor ist umgekippt und liegt in der Böschung neben der Straße, wenige Meter dahinter ein Löschfahrzeug: Beide Fahrzeuge sind am Freitagabend in Eggolsheim im Landkreis Forchheim aus ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Der 51 Jahre alte Fahrer des Löschfahrzeugs wurde lebensbedrohlich verletzt Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Schwer verletzt wurde auch der 55-jährige Traktorfahrer.

Löschfahrzeug der Feuerwehr war auf Übungsfahrt

Der mit neun Einsatzkräften der Feuerwehr besetzte Löschzug war zu einer Übung ausgerückt, als es zu der Kollision mit dem Traktor kam. Der Traktor kam von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs wurde eingeklemmt und musste befreit werden. Die Rettungskräfte brachten ihn in ein Klinikum. Zwei von weiteren acht Feuerwehrleuten in dem Löschfahrzeug wurden leicht verletzt. Auch der 55 Jahre alte Traktorfahrer wurde eingeklemmt, konnte sich aber selbst befreien. Den Schwerverletzten brachten die Rettungskräfte ebenfalls in ein Krankenhaus.

Staatsanwaltschaft ordnete bei beiden Fahrern Blutentnahme an

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Bamberg schickte einen Gutachter an den Unfallort. Außerdem wurde die Blutentnahme bei beiden Fahrern angeordnet. Das Feuerwehrfahrzeug und der Traktor wurden sichergestellt.