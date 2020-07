Lockhart ist der Nächste: Bamberg wildert weiter in Göttingen

Wie der Basketball-Bundesligist mitteilt, hat Dominic Lockhart bei Brose Bamberg einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der 26-Jährige wurde im Nachwuchsprogramm der Gießen 46ers ausgebildet und wechselte zunächst nach Oldenburg, ehe er sich der BG Göttingen anschloss, wo er bis zuletzt spielte.

Von Göttingen nach Bamberg: Hundt, Roijakkers und Lockhart

Nach der Verpflichtung von Aufbauspieler Bennet Hundt und dem Transfer von Trainer Johan Roijakkers ist Lockhart in bereits der dritte Neuzugang, der in den vergangenen Wochen von Ligakonkurrent Göttingen in die Domstadt gewechselt ist. Sein ehemaliger und neuer Trainer freut sich auf das Wiedersehen mit dem zweimaligen deutschen Nationalspieler.

Roijakkers und Lockhart wiedervereint

"Wir haben bereits drei Jahre zusammengearbeitet und kennen uns daher sehr gut", so Roijakkers über den gebürtigen Schweinfurter Lockhart. "Er hat den großen Vorteil, dass er vorne auf den Positionen eins bis drei spielen, hinten sogar eins bis vier verteidigen kann. Das macht ihn sehr variabel."