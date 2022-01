Lockerungen in Bayern: Söder will Corona-Regeln "anpassen"

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Die bayerische Staatsregierung hält an ihrem Plan fest, die Corona-Regeln für Kultur und Sport etwas zu lockern. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte in der BR24 Rundschau, der Freistaat werde sicherlich mehr Zuschauer zulassen - "immer mit 2G plus, mit Maske". Gerade in der Kultur seien die Ansteckungsmöglichkeiten sehr gering.

Söder will das nicht als "Lockerung", sondern als Vereinfachung der Regeln verstanden wissen. Wenn er sehe, was in anderen Bundesländern möglich sei, dann sei es vernünftig, wenn Bayern einen gewissen "Gleichklang" mit anderen Bundesländern herbeiführe. Vorsicht und Augenmaß könne man auch dadurch erreichen, indem man die Bevölkerung "ein Stück weit atmen" lasse.

Was sich in Bayern ändern soll

Bereits am Freitag hatte Söder angekündigt, dass die erlaubte maximale Auslastung in Theatern, Kinos und Co. von derzeit 25 auf 50 Prozent angehoben werden solle. Zudem stellte er ein Ende der Geisterspiele in Aussicht, ohne sich auf eine konkrete Zuschauerzahl festzulegen. In der Jugendarbeit soll künftig auch ungeimpften Schülerinnen und Schülern der Zugang ermöglicht werden. Über diese Änderungen soll am Dienstag das bayerische Kabinett beraten.

Bund und Länder hatten sich zuvor bei einer Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) im Grundsatz darauf Verständigt, dass es vorerst weder Lockerungen noch Verschärfungen der Corona-Maßnahmen geben solle. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte in Berlin, es gelte jetzt, erst einmal Kurs zu halten.

Söder: Kritik am Bund

Söder zufolge wurde bei der MPK-Schalte kritisiert, dass der Bund sich zu wenig um PCR-Tests bemüht habe. Wenn diese Tests jetzt rationiert werden müssten, gebe es kein genaues Bild der Lage mehr.

Auch habe es Unmut darüber gegeben, dass der Bund den Genesenenstatus "über Nacht" auf drei Monate verkürzt habe, erläuterte der Ministerpräsident. Eine solche Änderung gelte es nicht nur zu beschließen, sondern auch zu erklären.