Lockere Radmuttern in Bad Kötzting: Serientäter oder Nachahmer?

In den vergangenen Wochen haben sich bei der Polizei in Bad Kötzting immer wieder Autofahrer gemeldet, an deren Fahrzeugen die Radmuttern gelockert waren. Am Wochenende ist der mittlerweile vierte Fall bekannt geworden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wie ein Sprecher der Polizei-Inspektion Bad Kötzting dem BR auf Anfrage bestätigte.

Vier Anzeigen seit April

Seit April haben nahezu einmal im Monat KfZ-Besitzer bei der Polizei in Bad Kötzting Anzeige wegen gelockerter Radmuttern erstattet. Die betroffenen Autohalter kamen aus Lederdorn bei Chamerau, Miltach und Rimbach: Alle Orten liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt.

Immer waren an einem oder mehreren Autorädern die Muttern gelockert oder ganz entfernt worden. In einem Fall war zusätzlich eine Bremsleitung durchschnitten. Die betroffenen Autofahrer bemerkten die Manipulation meist nur zufällig: beim Reifenwechsel oder weil ihr Wagen verdächtige Geräusche machte.

Tätern drohen Geldstrafe oder Haft

Unklar ist der Polizei zufolge, ob hier Serientäter am Werk sind oder ob möglicherweise die Berichte über die gelockerten Radmuttern Nachahmungstäter auf den Plan gerufen haben. In der Rechtsprechung zählt der Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu den gemeingefährlichen Straftaten und wird mit Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet.