vor 25 Minuten

Lockdown vor Weihnachten: Einzelhandel fürchtet Pleitewelle

Markus Söder macht Druck: Er will so schnell wie möglich einen harten Lockdown. Geschäftsschließungen wären für den Einzelhandel eine Katastrophe. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger will eine FFP2-Maskenpflicht, um Schließungen doch noch abzuwenden.