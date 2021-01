Lockdown-Verlängerung: Sorgen in der schwäbischen Wirtschaft

Wegen der viel zu hohen Corona-Infektionszahlen steht Deutschland vor einer Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar. In einem Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird die Fortsetzung des Lockdowns bis zum 31. Januar vorgeschlagen.

IHK befürchtet Insolvenzen

Die Lockdown-Verlängerung könnte für viele Einzelhändler existenzbedrohend sein, sagt IHK-Regionalleiter Günzburg, Hermann Hutter: "Auch ein bisschen Kurzarbeitergeld hilft da nicht, weil die Fixkosten einfach viel höher sind."

Von den Hilfen, die Bundesfinanzminister Scholz angekündigt hat, sind laut Hutter bisher nur 90 Millionen beim Handel angekommen: "Der ganze Handel in Deutschland verliert aber jede Woche ungefähr fünf Milliarden Euro an Umsatz durch den Lockdown und wenn nur kleine Zahlungen kommen, heißt das, dass viele Unternehmen Riesen-Verluste aufhäufen und irgendwann mit dem Rücken zur Wand stehen oder Insolvenz anmelden müssen."

Lockdown-Zuschüsse für den Einzelhandel laut IHK zu niedrig

Doch das ist Hermann Hutter zufolge nicht das einzige Problem mit den Zuschüssen vom Staat. Denn während die Gastronomiebetriebe "großzügige November- und Dezemberhilfen" bekommen, fallen die Hilfen für den Einzelhandel deutlich geringer aus: "Im Vergleich: Wenn ein Gastronomiebetrieb 75 Prozent seines Umsatzes bekommt, dann bekommen die meisten Händler, die jetzt von der Schließung betroffen sind, nur zwischen fünf und zehn Prozent ihres Umsatzes erstattet, was wirklich sehr ungerecht ist und was die Politik unbedingt ändern muss." Viele Einzelhändler wissen deshalb nicht, wie es bei dem verlängerten Lockdown weitergehen soll.

Gastronomie leidet unter verspäteten Hilfszahlungen

Aber auch Jochen Deiring, der Bezirksgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Schwaben, sagte, die Situation der Betriebe werde immer schlechter. Allerdings habe man schon im Dezember absehen können, dass der Lockdown wohl nicht am 10. Januar beendet werden würde. Viele Hotels und Gaststätten kämpften aktuell damit, dass sich die Auszahlung der November- bzw. Dezemberhilfen wegen der schwierigen Prüfung der Anträge hinziehe.

Einige Betriebe in der Gastronomie sind erfolgreich

Sorgen mache er sich vor allem um kleinere Betriebe ohne Rücklagen, so Deiring. Auch für Pachtbetriebe sei die Situation wohl schwieriger als für eigentümergeführte Betriebe. Die Erfahrungen mit dem Außer-Haus-Verkauf bei Gaststätten seien je nach Lage sehr unterschiedlich. Es gebe aber auch Betriebe, die mit innovativen Ideen dabei durchaus erfolgreich seien.

Einzelhändler müssen im Internet aktiver werden

Auch im Einzelhandel gibt es Möglichkeiten im Lockdown erfolgreich zu sein. Ein sinnvoller Schritt für Einzelhändler ist aus Sicht von Hermann Hutter, jetzt mehr Energie in ihr Online-Angebot zu stecken. Also zum Beispiel einen Online-Shop aufzubauen oder auf Social Media aktiv zu werden. Das ist aber gar nicht so leicht: "Letztendlich hat man mit großen internationalen Bewerbern wie Amazon zu tun, die alle Hochtechnologie besitzen, die alle mit Künstlicher Intelligenz und anderen Techniken unterwegs sind."

Kleine Händler sind im Internet laut IHK oft nicht sichtbar genug

Angesichts der technologischen Überlegenheit großer Handelskonzerne ist es für lokale Händler Hutter zufolge schwer im Internet gefunden zu werden. "Das geht zwar lokal manchmal ganz gut, aber wenn jemand dann national auftreten und verkaufen will, dann hat er echt Schwierigkeiten und er muss sehr, sehr viel Geld in Marketing investieren. Geld, das im Augenblick bei vielen Einzelhändlern nicht da ist." Auch hier fordert Hermann Hutter von der IHK deshalb Unterstützung vom Staat. Gerade in Bayern könnte dabei eine kleine Maßnahme schon helfen, um den Einzelhändlern unter die Arme zu greifen.

Click und Collect wäre eine Lösung - ist aber in Bayern verboten

Hutter kritisiert außerdem, dass in 13 Bundesländern Click und Collect, also das Abholen von Waren, erlaubt ist, in Bayern und Baden-Württemberg ist es aber verboten. Das habe zur Folge, dass die Waren nur über einen Lieferservice zum Kunden gebracht werden könnten, was extrem teuer sei, so Hutter.