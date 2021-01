Lockdown-Verlängerung? Skigebiete im Bayerischen Wald bangen

Große Enttäuschung herrscht in den Wintersportregionen im Bayerischen Wald über die für heute erwartete Entscheidung, den Lockdown bis Ende Januar zu verlängern. Für die Geißkopfbahn in Bischofsmais (Landkreis Regen) zum Beispiel wäre es finanziell "fast katastrophal", sagte der Betreiber Franz-Dominik von Poschinger-Bray dem BR. Die Bahn hat diesen Sommer rund acht Millionen Euro in einen neuen Lift und Infrastrukturmaßnahmen investiert, steht aber nun seit Anfang November ohne jegliche Einnahmen da.

Skilifte in Österreich für Einheimische geöffnet

Das Personal sei teilweise in Kurzarbeit. Bisher habe man auch keine staatlichen Hilfen erhalten. Wenn die Wintersaison, mit der man eigentlich unter Einhaltung der Hygienekonzepte gerechnet hatte, ganz ausfallen sollte, werde es finanziell sehr schwierig - gerade vor dem Hintergrund, dass in Österreich die Skilifte zumindest für die Einheimischen laufen und wohl auch Italien seine Lifte am 18. Januar öffnen wird.

Trotz Schließung: Piste wird genutzt

Außerdem habe man im Bayerischen Wald das Problem, dass Tagesausflügler und Einheimische trotzdem immer wieder die eigentlich gesperrten und ungesicherten Pisten nutzen. Am Geißkopf habe man deshalb schon am vergangenen Wochenende die Parkplätze gesperrt. Seitdem habe sich die Lage beruhigt, aber es gebe immer wieder Tourenskifahrer und Rodler auf den Pisten, ohne dass Personal oder die Bergwacht da sind.

Pisten beschneien, um auf Öffnung im Februar vorbereitet zu sein

Auch im Skigebiet Mitterfirmiansreut im Landkreis Freyung-Grafenau sieht man die Verlängerung des Lockdowns mit gemischten Gefühlen. Dort überlegt man, ob man die Pisten weiter beschneien soll, als Grundlage für den noch geringen Naturschnee, um so auf eine eventuelle Öffnung im Februar vorbereitet zu sein. Problematisch sei aber, dass man im Februar eventuell nicht mehr alle nötigen Saisonarbeitskräfte bekommen wird, weil etliche wohl durch die lange Pause abspringen, sagte der Geschäftsführer Bernhard Hain dem BR.

Bei Öffnung wird mehr Personal benötigt

Für eine Öffnung der Lifte unter strengen Hygieneauflagen werde man aber mehr Personal brauchen. Deshalb muss der Zweckverband aus Kommunen und dem Landkreis Freyung-Grafenau, der das beliebte Skigebiet Mitterfirmiansreut im Unteren Bayerischen Wald betreibt, nun entscheiden, wie man weiter macht.

Ausfall an Silvester und Weihnachten "größter Schlag in's Kontor"

Fast schon schicksalsergeben sieht man die Lage im Wintersportort Sankt Englmar (Landkreis Straubing-Bogen). Die meisten Beherbergungsbetriebe und Gastronomen rechnen schon länger damit, dass man wohl erst an Ostern aufsperren kann, sagte die Leiterin der Tourist-Info Sankt Englmar Astrid Piermeier dem BR. Der "größte Schlag in's Kontor" sei ohnehin gewesen, dass Weihnachten und Silvester ausgefallen sind. In dieser Zeit nehme man die Hälfte des Umsatzes einer Wintersaison ein. Das Geld könne man sowieso nicht mehr reinholen.

Hoffen auf den Februar

Etwas Hoffnung besteht aber noch für den Februar. Wie gut die Betriebe durch die lange Durststrecke kommen, die im Tourismus nun schon seit Anfang November dauert, könne man nicht pauschal sagen. Es gebe Betriebe, die das gut wegstecken und andere, die es nicht so gut schaffen, sagte Piermeier. Sie fürchtet, dass es auch zu Insolvenzen kommt, wenn der touristische Lockdown noch sehr lange dauert oder auch, dass Betriebe die Situation zum Anlass nehmen, endgültig aufzuhören.