Lockdown verlängert: Handwerkskammer Oberfranken schlägt Alarm

Die oberfränkische Handwerkskammer (HWK) mit Sitz in Bayreuth schlägt nach der Verlängerung des Lockdowns wegen der Corona-Pandemie in Deutschland Alarm. Die Grenze des Zumutbaren sei erreicht, viele Betriebe steckten inzwischen tief in einem Existenzkampf, sagt Matthias Graßmann, der Vizepräsident der HWK.

HWK fordert konkreten Fahrplan für die Wirtschaft

Man brauche nicht nur Ansagen, was nicht gehe oder noch nicht gehe. Stattdessen brauche man endlich finanzielle Hilfen und einen konkreten Fahrplan, wie man aus dieser Lage herauskomme, hieß es.

Finanzhilfen kommen nicht an

Von Rainer Beck, dem Geschäftsführer der HWK, heißt es, die medienwirksam versprochenen Finanzhilfen kämen bei den Mitgliedern bislang nicht oder nur sehr sporadisch und in geringem Umfang an. Auch bräuchten die von der Schließung betroffenen Betriebe eine Perspektive. Graßmann fordert deshalb von der Politik einen konkreten Fahrplan, wie die Wirtschaft spätestens ab Mitte Februar wieder hochgefahren werden könne und wann Betriebe und Geschäfte wieder öffnen dürften.

HWK: Hygiene- und Schutzkonzepte funktionieren

Die Betriebe hätten längst bewiesen, dass entsprechende Hygiene- und Schutzkonzepte vorhanden und umgesetzt würden, so Graßmann. Außerdem fordert die oberfränkische Handwerkskammer den Freistaat Bayern auf, die beruflichen Bildungsstätten baldmöglichst wieder zu öffnen.

Bildungsstätten geschlossen, Nachwuchs leidet

Wegen der momentanen Schließung könnten die Prüfungsvorbereitungen nicht stattfinden. Hier sei kein Distanzunterricht möglich, dennoch stünden in den kommenden Wochen Abschlussprüfungen an. Der Nachwuchs im Handwerk dürfe nicht auf der Strecke bleiben.