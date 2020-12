Lockdown trifft unterfränkischen Einzelhandel hart

"Es ist ein harter Schlag für den Einzelhandel – auch wenn viele damit gerechnet hatten, war der Zeitpunkt für viele Händler doch schockierend", sagt Volker Wedde, Bezirksgeschäftsführer Unterfranken des Handelsverbandes Bayern. Damit bezieht er sich auf den Lockdown, der ab kommendem Mittwoch in Kraft tritt. Die Wochen vor Weihnachten und auch die Tage zwischen den Feiertagen seien für den unterfränkischen Handel die "wichtigste und umsatzstärkste Zeit" des Jahres. Laut Wedde wäre dieser Umsatz nun besonders wichtig gewesen, da nach dem "höchst problematischen" Corona-Jahr viele Geschäfte finanzielle Verluste erleiden mussten.

Umsätze um 30 bis 40 Prozent gesunken

Die Umsätze seien zwischen 30 und 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. "Das sind für die Unternehmen wirklich kritische Zahlen, da zum Beispiel auch die Rücklagen durch den ersten Lockdown oft aufgezehrt sind", betont Wedde. Allein in Bayern würden dem Handel aufgrund des Lockdowns pro Tag rund 150 Millionen Euro verloren gehen.

Lockdown verursacht Insolvenzen

Ähnlich sieht das auch Ralf Ludewig, Vize-Präsident des Handelsverbandes Bayern für den Bezirk Unterfranken. Er befürchtet "vielfältige Auswirkungen" für den Einzelhandel, etwa mehr Insolvenzen. Außerdem eine deutlich steigende Verlagerung vom stationären in den Online-Handel. "Die schon heute bestehende Wettbewerbsungleichheit zwischen stationärem und Online-Handel durch Öffnungszeiten, Steuerrecht und Tarifrecht ist durch die Krise nochmals deutlich gestiegen", sagt er. Lodde prognostiziert auch einen "deutlichen Druck" in den Warenlagern. Der Einzelhandel habe sich für diese starke Umsatzzeit mit entsprechender Ware versorgt. Nun könne er diese nicht oder nur sehr eingeschränkt verkaufen.

Beschäftigte haben weniger Verdienst

Betroffen vom Lockdown sind natürlich auch die Beschäftigten und deren Familien. Sie mussten schon Verdienstverluste durch die erste Schließung im März und April hinnehmen. Trotz des häufig in Anspruch genommenen Kurzarbeitergeldes hätten sie dennoch ein deutlich niedrigeres Gehalt gehabt, so Ludewig. Jetzt drohen wieder geringere Verdienste. Hinzu komme der Verlust von Wahlleistungen wie Sondergratifikationen und Weihnachtsgeld. Betriebe könnten diese aufgrund der schlechten Umsatzsituation nicht zahlen.

Bestellungen und Auslieferungen auch im Lockdown

Laut dem Bezirksgeschäftsführer Volker Wedde versuche der Einzelhandel nun die beiden verbleibenden Tage bestmöglich zu nutzen. So hätten sich viele dazu entschlossen, die Öffnungszeiten auszuweiten. Auch wollen viele Händler im Lockdown für ihre Kunden da sein. Dies könne durch Onlineberatungen, telefonische Bestellannahme und die Auslieferung von Waren möglich sein. Wedde sagt: "Ich hoffe sehr, dass solche Angebote des Handels möglich gemacht werden und dass wir hierzu nicht wieder einige Tage auf konkrete Aussagen aus Politik und Verwaltung warten müssen, da sich der Handel natürlich schnellstmöglich darauf vorbereiten muss."

Handelsverband fordert Hilfsprogramm

Deshalb müsse die Politik jetzt mit einem starken Hilfsprogramm dafür sorgen, dass es nicht zu einer Pleitewelle komme. Nach Weddes Einschätzung seien nun vor allem Ausgleichszahlungen dringend notwendig, um ausbleibende Umsätze kompensieren zu können. "Hier fordern wir unter anderem eine Gleichbehandlung mit der Gastronomie und die Aufnahme der Branche in die Dezemberhilfen." Die Überbrückungshilfen alleine würden nicht ausreichen, um die betroffenen Handelsunternehmen zu retten. Auch im kommenden Jahr müssten die Hilfen dringend nachgebessert werden. "Denn aktuell gehen sie aufgrund der Eintrittshürden am Handel vorbei: Laut IHK sind bei den Überbrückungshilfen nur fünf bis sechs Prozent der Anträge aus dem Handel", so Wedde

Pleitewelle im Einzelhandel wirkt sich auf Innenstädte aus

Falls es zu einer Pleitewelle kommen würde, hätte das nicht nur gravierende Folgen für Wirtschaft und Beschäftigung, sondern auch für die Innenstädte, so Wedde. Diese seien "gesellschaftlich wertvoll und ein Stück Heimat". Dazu ergänzte Ralf Ludewig, Vize-Präsident des Handelsverbandes: "Das Gesicht vieler Städte wird nach der Krise nicht mehr so wie vorher sein." Einige Einrichtungen von Handel, Gastronomie, Cafés und Dienstleistern würden die Krise nicht überleben und müssten schließen.