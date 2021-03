Lockdown-Protest in Weiden mit 1.000 leeren Stühlen

In der Weidener Innenstadt stehen am Freitag 1.000 leere Stühle stellvertretend für die Zahl der Arbeitsplätze, die durch den Lockdown in der Innenstadt in Gefahr sein sollen. Außerdem weisen sie auf jeden Gast hin, der den Cafés, Kneipen oder Restaurants derzeit fehlt. Das Bündnis "Wir sind Weiden" aus 250 Einzelhändlern, Gastronomen und anderen Betrieben in der Innenstadt protestiert mit der Aktion gegen die Folgen des Lockdowns.

Bündnis fordert Öffnung unabhängig von der Inzidenz

Auf einigen Stühlen liegen Hüte. Sie symbolisierten die Arbeitsplätze, die bereits weg gefallen seien im Zuge der Corona-Pandemie, sagt Tobias Sonna vom Einzelhandelsverband. Die Einzelhändler und Gastronomen fühlen sich ungerecht behandelt und vergessen. Die aktuellen Beschlüsse von Bund und Ländern würden keine Perspektive geben in einer Region, in der die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin über 100 liegt. "Das kann so nicht weitergehen", sagt Sonna. "Wir halten es nicht mehr aus." Das Bündnis fordert eine sofortige Öffnung unabhängig von der Inzidenzzahl. Schließlich hätten die Geschäftsleute viel Geld in Hygieneschutzkonzepte investiert.

OB nennt Protest legitim

Auch der Weidener Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD) fordert eine Öffnung unabhängig von der Inzidenz. Er bezeichnet sich selbst als Hardliner im Corona-Kurs, dennoch sei der Hilfeschrei der Weidener Einzelhändler "mehr als legitim", vor allem seit in anderen Regionen Bayerns wieder geöffnet sei. Es sei eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn sich Menschentrauben bei Discountern um Ware reißen würde, oder Menschen nach Regensburg oder Ingolstadt einen regelrechten Einkaufstourismus veranstalten würden, während die Weidener Innenstadt zunehmend verwaise. Die 1.000 leeren Stühle stehen bis Freitagabend auf dem Oberen Markt in Weiden.