Lockdown-Lockerungen in Schwaben: Das sind die Reaktionen

Nach langem Lockdown stehen Lockerungen an. Wie reagieren schwäbische Kommunen? In Memmingen lautet die Devise: Abwarten, denn die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz müssen ja zunächst noch auf Ebene des Freistaats in konkrete Regelungen umgesetzt werden. Damit wird am Freitag gerechnet.

Hoher Inzidenzwert in Memmingen

Memmingen misst aktuell einen Inzidenzwert von 61,2 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche – und macht sich deshalb wenig Hoffnung auf Lockerungen. Warum der Inzidenzwert so hoch ist, lässt sich laut Stadtverwaltung nicht eindeutig sagen. Das Memminger Gesundheitsamt spricht von einer "diffusen Lage", einen bestimmten Ausbruchsherd gibt es demnach nicht.

Nördlingen hat einen der niedrigsten Inzidenzwerte in Deutschland

Weit optimistischer fallen die Reaktionen in Nördlingen im Landkreis Donau-Ries aus. Weil die Stadt mit 15 Neuinfektionen pro Woche im deutschlandweiten Vergleich einen sehr niedrigen Inzidenzwert hat, verbreitet sich mit den angekündigten Lockerungen Erleichterung. Vor allem der Einzelhandel geht davon aus, ab Montag öffnen zu können. Nördlingens Bürgermeister David Wittner hatte sich zusammen mit anderen Kleinstadt-Bürgermeistern sogar mit einem Brief an den bayerischen Wirtschaftsminister gewandt, um die Öffnung der Geschäfte zu fordern.

Kleinere Innenstädte vom Aussterben bedroht

Seine Befürchtung: Kleinere und mittlere Innenstädte könnten aussterben, wenn der Handel nicht bald öffnen kann. Durch das "Click & Collect“-Modell hätten die Geschäfte zwar einen Teil des Umsatzes machen können, aber fürs wirtschaftliche Überleben reicht das den wenigsten. "Viele Händler sind schon gut vorbereitet, die saßen nicht zuhause auf dem Sofa die letzten Wochen – und die sperren dann am Montag auf, sobald es möglich ist“, berichtet eine Nördlinger Boutique-Besitzerin.