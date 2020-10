Teil-Lockdown: Unmut und Verständnis in Ostbayern

Ab Montag kommt es zu weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens: Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen für vier Wochen wieder schließen. In Niederbayern und der Oberpfalz gehen die Meinungen zum "Lockdown light" auseinander.

Vertreter DeHoGa: Gastronomie wird in einen Topf geworfen

Mit am schwersten trifft es Bars und Restaurants, die in den vergangenen Monaten viel Mühe und Geld in die Umsetzung der Hygienekonzepte gesteckt haben. Muk Röhrl, Wirt des ältesten Wirtshaus der Welt, der Gaststätte "Röhrl" in Sinzing im Landkreis Regensburg sowie Vertreter der DeHoGa, des Bayerischen Hotel und Gaststätten-Verbands, versteht nicht warum die Gastronomie in einen Topf geworfen wird.

"Natürlich gibt es ein paar wenige schwarze Schafe, die die Hygieneregeln missachten, da wo hunderte Leute auf engstem Raum betrunken durch die Gegend torkeln und sich gegenseitig umarmen. Dass solche Betriebe hart bestraft werden müssen ist vollkommen klar. Aber was kann denn bitte ein sauber arbeitender Hotel- oder Restaurantbetrieb dafür?" Muk Röhrl, Wirt Gaststätte Röhrl

Maschinenfabrik: Standorte sollen "wetterfester" gemacht werden

Auch größere Unternehmen, wie die Maschinenfabrik Reinhausen, wappnen sich für den neuen Teil-Lockdown. Pressesprecher Otmar Reichmeyer erklärt auf BR-Anfrage, dass ihre Standorte jetzt nochmals ein Stück "wetterfester" gemacht werden sollen, indem das Unternehmen mehr Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten lassen möchte. Zugleich greift die nächste Stufe ihres internen Notfallplans, der weitere Hygiene- und Schutzmaßnahmen vorsieht, so Reichmeyer. Er zeigt sich optimistisch: "Wir sind durch gezielte Maßnahmen und die Disziplin unserer Belegschaft bisher gut durch die Krise gekommen".

Buchungen in Wellnesshotels gestrichen

Der Teil-Lockdown fällt in eine besonders wichtige Zeit für die Wellnessbranche. In der kalten, grauen Jahreszeit boomen gerade Wellnesshotels. Im Wellnesshotel "Böhmof" in Bodenmais war der November fast vollkommen ausgebucht, erzählt Hotelchefin Karin Geiger-Wastl. Sie muss jetzt allen Gästen absagen: "Es ist eine Katastrophe. Wir haben gerade Briefe für die Gäste aufgesetzt, die wir jetzt per E-Mail verschicken. Seit gestern steht das Telefon nicht mehr stillt. Für uns ist das gerade keine stade Zeit, für uns geht es ja jetzt gerade rund."

Schauspielerin: "Leute brauchen Leichtigkeit im Leben"

"Rund" ging es zwar in der Kulturszene in diesem Jahr nicht wirklich - Kino, Theater, Konzerte sorgten aber immerhin für ein bisschen Spaß während Corona. Aber auch sie müssen erstmal wieder schließen und können nicht mehr stattfinden. Bedauernswert, findet die Regensburger Schauspielerin Bettina Schönenberg, nicht nur für die Kulturschaffenden: "Ich finde es fatal für die Gastro, für die Theater, weil es nachweislich keine Infektionen im Theater gibt und ich der festen Überzeugung bin, dass die Leute genau das jetzt brauchen: ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Leichtigkeit in ihrem Leben. Und nicht allein zuhause sitzen und sich in der Angst und in der Panik vor dem Virus zu verlieren."

Intendant Theater Regensburg: "Infektionen in Theatern gleich Null"

Die Infektionen in den Theatern deutschlandweit gehen gleich null, behauptet auch Intendant Jens Neundorff von Enzberg vom Regensburger Stadttheater. Das läge seines Erachtens auch daran, dass sich die Theater bei der Umsetzung der Hygienekonzepte sehr viel Mühe gegeben hätten.

"Wir haben in den vergangenen Monaten ausgeklügelte Sicherheitssysteme entwickelt. Ich sag immer: Wir sind im Theater sicherer als in Fort Knox." Jens Neundorff von Enzberg, Intendant Regensburger Stadttheater

Pause im Amateursport: Sportler genervt

Auch Amateursportveranstaltungen sind im November abgesagt. Jonas Reif, Fußballer beim FSV Landau an der Isar (Lkr. Dingolfing-Landau), investierte vor Corona seine ganze Freizeit in den Sport. Er ist mittlerweile genervt von der Ungewissheit: "Man sieht sein komplettes Team längere Zeit nicht, da geht viel verloren, was man sich aufgebaut hat. Und für die Vereine an sich ist das eine schwierige Situation."

Regensburger befürworten den Teil-Lockdown

Besser ist die Stimmung da bei den Bürgern. Bei einer BR-Umfrage in der Regensburger Innenstadt kam heraus: die meisten befürworten den Teil-Lockdown und betrachten ihn als notwendig. Man fühle sich dadurch geschützter. Auch sind viele der Meinung, dass die Bevölkerung selbst schuld sei an den verschärften Maßnahmen, da sich einige Menschen in den vergangenen Monaten nicht an die Vorschriften gehalten hätten.