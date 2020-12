Lockdown im Landkreis Regen ab Montag: Letzter Run auf Geschäfte

Die Parkplätze in Regen waren überfüllt, besonders in den Regener Einkaufspark und ins Kaufhaus Bauer zog es die Menschen. Denn viele Geschäfte im Landkreis sind bereits ab Montag geschlossen - auch wenn der bundesweite harte Lockdown erst vom kommenden Mittwoch an gilt.

Röhrl: Ansturm auf Geschäfte war unvermeidbar

Zuvor hatte Landrätin Rita Röhrl (SPD) bekanntgegeben, der verschärfte Lockdown im Landkreis gelte bereits ab Samstag (12.12.), sich danach aber korrigiert. Röhrl sagte dem BR, dass sie und die Staatsregierung den Lockdown gerne bereits ab Samstag verhängt hätten, um genau diesen letzten Ansturm auf die Geschäfte zu vermeiden. Doch da die Verfügung erst am späten Freitagnachmittag veröffentlicht worden war und sich Geschäfte auch darauf einstellen und Vorbereitungen treffen müssen, sei der Beginn des Lockdowns erst für Montag möglich gewesen.

Röhrl sagte, dieser Lockdown sei nun die letzte Möglichkeit, die Zahlen nach unten zu drücken. Besondere Sorge bereitet ihr die Situation in den Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen, wo es besonders viele Infizierte gebe.

Geschäfte müssen auch bundesweit schließen

Unter den letzten Einkäufern war auch der Regener Bürgermeister Andreas Kroner (SPD). Er hatte sich schon vor Längerem einen neuen Anzug bestellt, den er nun noch schnell abholen wollte, bevor die Geschäfte schließen. Für Yvonne Klingseis, Inhaberin des Kaufhauses Bauer in Regen ist die Schließung der Geschäfte gerade jetzt ein großer Schock. "Der Dezember ist unser umsatzstärkster Monat", sagt sie. Doch damit ist Klingseis nicht allein. Ab Mittwoch sind aufgrund des bundesweiten harten Lockdowns die meisten Geschäfte des Einzelhandels geschlossen - offen bleiben nur Läden für Lebensmittel und den notwendigen täglichen Bedarf.