Loch gebohrt und Kabel verlegt: Mieter stiehlt monatelang Strom

In Marktredwitz hat ein 48 Jahre alter Mann mehrere Monate lang Strom gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ihm der Strom bereits vor Monaten abgestellt, da er seine Rechnungen nicht zahlen konnte.

Loch gebohrt, Kabel verlegt und Strom entzogen

Daraufhin habe er von seinem Schlafzimmer aus ein Loch in den Keller gebohrt und ein Kabel verlegt, das er an den Hausverteiler angeschlossen haben soll. In seiner Wohnung habe er dann seine Geräte mittels Mehrfachsteckdosen und Kabeltrommeln angeschlossen.

Der genaue Schaden muss nun im Zuge der Ermittlungen festgestellt werden. Der Mann wird wegen Sachbeschädigung und wegen der Entziehung elektrischer Energie angezeigt.

Verbraucher müssen oft ein Vielfaches zahlen