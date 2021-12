Lobbyarbeit für Jugendliche und mehr Transparenz in der Politik

Lisa McQueen kommt direkt aus einem Ausschussmarathon. Der Bildungs- und Migrationsausschuss hat mit dem Jugendausschuss der Stadt Augsburg getagt. Es ging darum, was die Stadt für Jugendliche und Kinder tut, auch nach der Corona-Zeit, erzählt sie. Das ist das große Thema der Stadträtin: Unterstützung von Jugendlichen. Denn für sie setzten sich in der Politik nur wenige ein, kritisiert McQueen.

Es gebe wahnsinnig viele Spielplätze für Kinder, stellt McQueen fest. Wenn sich dort abends aber Jugendliche aufhielten, dann würden sie gern vertrieben. "Dann heißt es: Das ist ein Spielplatz und da soll man kein Bier trinken." Jugendliche gälten immer als Störenfriede, stellt McQueen fest, egal, wo sie sich träfen.

Basketballplatz für Jugendliche vor Seniorenheim

In einem Augsburger Park sei beispielsweise ein Basketballplatz angelegt worden, direkt vor einem Seniorenheim. Die Kritik danach: Die Jugendlichen seien immer so laut und überall liege Müll. Mit ihren Anträgen, nachträglich Jugendplätze in Parks zu installieren, sei sie auf Widerstände gestoßen. Auch mit der Idee, auf dem Basketballplatz Wände vor das Heim zu bauen, als Schallschutz und gleichzeitig für Graffiti, sei sie nicht weit gekommen.

Es brauche einfach Räume, "wo Jugendliche niemanden stören, wo sie auch ein bisschen lauter sein können und wo sich auch viele treffen können", fordert sie. "Sie haben nicht die große Lobby." Deswegen setzt sie sich für mehr Angebote außerhalb der Schulen ein.

Stadtrat – gut bezahltes Ehrenamt

Der Job als Stadträtin ist ein Ehrenamt. Ein mit 1.600 Euro zu gut bezahltes, sagt die Stadträtin. Eigentlich führt McQueen ein Café in einem Altstadthaus: "Kätchen‘s". Sie hat es ihrer Oma Katharina gewidmet, die selbst immer ein Café eröffnen wollte. McQueen hat eine große Stammkundschaft aufgebaut und das Café ist für viele eine Heimat. Viele kämen einfach zum Schwätzen, Kaffee und Kuchen seien gar nicht so wichtig. "Es haben sich schon Freundschaften entwickelt. Das ist schön, das mitzubekommen."

Mit Ironie für mehr Transparenz in der Politik

Lisa McQueen ist Mitglied bei "Die Partei". Auf die Frage, ob sie ihre Aufgabe als Stadträtin ernst nehme, antwortet sie: "Teilweise." "Wenn es um die Jugend geht: ja. Wenn es um Leerstände geht: ja." Aber sonst? Sie erzählt, dass sie in den Stadtrat rein wollte und die Welt verändern. Aber da komme man ziemlich schnell an den Punkt, wo man sagen muss: "Du kannst nichts verändern. Es ist so eine große Masse alteingesessener Leute, die eine bestimmte Denkweise haben. Da komme ich nicht durch - leider." Deswegen sei es perfekt, dass sie bei "Die Partei" sei, sagt sie. Da gehe es um Transparenz und darum, Politikern den Spiegel vorhalten.

"Die Partei" spielt viel mit Ironie, auch bei Anträgen. "Das verstehen viele Stadträte nicht, und sie verstehen auch nicht, wie ich im Stadtrat sitzen kann." Manche Kollegen sagten, ihr Platz als Stadträtin sei verschwendet. Aber lustig sei das falsche Wort für ihre Art der Politik, erklärt McQueen. Politik müsse so sein, dass die Leute zuerst vielleicht lachen müssen, dass sie dann aber darüber nachdenken. "Wir müssen diese Hemmschwelle nehmen, dass Politik immer ernst und verbissen sein muss." Durch ihre Art der politischen Arbeit erreiche sie viele junge Leute. Das sei ein großer Punkt.

Manchmal fehlt der Respekt der Kollegen

Ihr Verständnis von Zusammenarbeit: sich gegenseitig Respekt zu zeigen, egal, in welcher Partei man sei. Dazu zählten auch gewisse Respektsformeln wie Begrüßungen. Von vielen kriege sie das nicht: "Ich habe gerade gegrüßt, und er hat nicht zurück gegrüßt - ja egal, da muss ich einfach drüberstehen", erzählt McQueen. Leicht habe sie es als "Die Partei"-Stadträtin nicht, sie brauche ein dickes Fell, erzählt sie: "Ich bekomme immer wieder von anderen Stadträten zu hören: 'Ach, die Frau McQueen.‘ Das sagen sie mit einem Seufzer." Es gebe aber auch viele ältere Herren aus anderen Parteien, mit denen sie gut zurechtkomme.

Für die Zukunft wünscht sich Lisa McQueen ein grüneres, autofreieres und noch vielfältigeres Augsburg. "Und, dass jeder eine Chance hat, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern es ein schönes Miteinander gibt."