Lobby für Kinder: Kinderschutzbund seit 40 Jahren in Bayreuth

Weil Kinder von Geflüchteten in Zeiten von Distanzunterricht ein schulischer Nachteil drohte, war im Juli der Sprachkurs "Deutschförderung am Nachmittag" gestartet worden. Er ist ein Projekt von vielen, die der Kinderschutzbund in Bayreuth seit seinem Bestehen mitorganisiert hat. Inzwischen gibt es den Regionalverband seit 40 Jahren. Heute wird dessen Gründung im Jugendkulturzentrum mit einem Festakt gefeiert – pandemiebedingt allerdings später als ursprünglich geplant. Gefeiert wird mit geladenen Gästen und den Ehrenamtlichen.

Kinderschutzbund Bayreuth: Ehrenamtliche machen den Anfang

Der Grundstein für den Kreisverband wurde 1980 gelegt. Das Ziel: In Not geratene, alleinerziehende Mütter, geschlagenen und vernachlässigte Kinder in und um Bayreuth zu helfen. Mit Vorträgen, Spielaktionen und Infotischen wandten sich die ersten ehrenamtlichen Mitglieder an die Öffentlichkeit, um die Aufmerksamkeit auf die Probleme in Stadt und Landkreis zu lenken, weitere Mitglieder zu werben und Spenden zu sammeln, so die heutige Vorsitzende Birgit Sack. Es bildeten sich Arbeitsgruppen, die ganz konkret auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingingen.

Hilfe und Beratung für Kinder und Familien wird wichtiger

Mit offenen Augen und offenem Herz unterstützen ehrenamtliche Mitglieder die Familien und Kinder. Neben der Organisation von Hausaufgabenhilfe gehöre dazu auch der Besuchsdienst in der Kinderklinik, so Sack weiter. Die Nachfrage nach Hilfe und Beratung durch den Kinderschutzbund sei immer größer geworden und die Problemstellungen in den Familien komplexer, so die Vorsitzende. "Wir wollen weiter mit vereinten Kräften dafür Sorge tragen, dass alle Kinder in Stadt und Landkreis Bayreuth ihren Bedürfnissen entsprechend leben und aufwachsen können", so Birgit Sack.

Aktuell arbeiten in Bayreuth vier hauptamtliche Fachkräfte und etwa 100 Ehrenamtliche an unterschiedlichen Projekten. Bundesweit zählt der Kinderschutzbund nach eigenen Angaben 50.000 Mitglieder, mehr als 15.000 von ihnen engagieren sich ehrenamtlich.