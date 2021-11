Lob und Tadel von bayerischen Verbänden zum Koalitionsvertrag

Knapp 180 Seiten – nach einem ersten Studium des Koalitionsvertrages ist für die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern eines erkennbar: der Gestaltungswille. Für Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl ist die Ampel im Bereich digitale öffentliche Verwaltung und Straffung von Planungsverfahren auf dem richtigen Weg.

Als Beispiel nennt er den Brennernordzulauf und den Bahnknoten München, die im Vertrag explizit erwähnt und von der Wirtschaft als dringlich erachtet werden. Was der IHK vermisst, sind klare Ansagen zu den erneuerbaren Energien, die Rot-Grün-Gelb massiv ausbauen wollen. Und Gößl will in Teilen des Programms einen Hang zum Dirigismus erkennen wie bei der Ausbildungsgarantie auf Seite 66.

DGB begrüßt Ausbildungsgarantie

Das aber ist genau die Stelle im Text, die beim DGB in Bayern in einer ersten Bewertung gut ankommt. Die Gewerkschaften hatten sich dafür stark gemacht, um allen Jugendlichen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Über die Finanzierung sagt der Koalitionsvertrag nichts aus. Verena di Pasquale, kommissarische DGB Chefin in Bayern, schlägt einen Zukunftsfond vor, in den alle Firmen einzahlen sollen.

VDK Bayern: Kaum Maßnahmen gegen Altersarmut

Beim VDK Bayern hat sich deren Vorsitzende Ulrike Mascher vor allem die geplanten Regelungen zur Rente durchgelesen. Sie vermisst Maßnahmen, um Altersarmut zu verhindern. Die sei gerade im Freistaat sehr groß, spiele im Vertrag aber kaum eine Rolle. Der VDK Bayern hätte sich da konkret eine für den Sozialverband dringend gebotene Angleichung bei der Mütterrente für Kinder, die vor 1992 geboren sind, erwartet.

Landesverband des Deutschen Mieterbundes enttäuscht

Und der Landesverband des Deutschen Mieterbundes ist beim Querlesen des Koalitionsvertrages nur auf Trostpflästerchen gegen den Mietenwahnsinn gestoßen und nicht den geforderten Mietenstopp.