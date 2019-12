04.12.2019, 18:09 Uhr

LMU wehrt sich gegen Vorwurf der Tierquälerei

Die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität weist die erhobenen Vorwürfe der Tierquälerei zurück. Studierende am Lehr- und Versuchsgut in Oberschleißheim hatten zuvor über Missstände in der Schweinehaltung berichtet.