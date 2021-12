Lkw-Zusammenstoß: Tödlicher Verkehrsunfall bei Krumbach

Beim Zusammenstoß eines Sattelzugs mit einem Transporter ist am Montagabend auf der Bundesstraße 300 bei Krumbach (Landkreis Günzburg) ein Mann gestorben.

Sattelzug rammt Transporter und schiebt ihn über Straße

Auf der abschüssigen Straße war ein 30-Jähriger am frühen Montagabend mit seinem mit Ziegelrecycling voll beladenen Sattelzug zunächst rechts von der Straße abgekommen, ehe er in den Gegenverkehr fuhr. Dort prallte er auf den Transporter eines 52-Jährigen und schob das Fahrzeug noch 50 Meter vor sich her.