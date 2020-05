Lkw im Straßengraben der A3 gelandet

Gegen 4.00 Uhr war ein 44-jähriger Lkw-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld kam der Mann aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Gliederzug prallte in die Leitplanke, fuhr noch einige Meter im Grünstreifen weiter und kippte schließlich in die Leitplanke um.

Fahrer nur leicht verletzt

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Fahrer das Fahrzeug bereits verlassen. Er kam nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

