Lkw verliert Schlachtabfälle auf der B19 in Würzburg

Ein Lkw hat am Dienstagvormittag auf der B19 in Würzburg Tierinnereien verloren. In Fahrtrichtung Heidingsfeld erstreckte sich zwischen der Ebertsklinge und der Stettiner Straßeeine eine circa 200 Meter lange Spur unterschiedlicher Schlachtabfälle. Deshalb war auf dem südlichen Stadtring jeweils nur eine Fahrspur in jede Richtung befahrbar. Wie die Polizei mitteilte, gelangte etwa eine Tonne der Ladung aus dem Container auf die Fahrbahn. Insgesamt war der Lkw mit 20 Tonnen Schlachtabfällen beladen. Der Lastwagen war unterwegs zu einer Tierkörperbeseitigungsfirma in Hardheim in Baden-Württemberg. Von der Polizei heißt es, dass weder an der Fahrt noch an der Ladungssicherung etwas auszusetzen gewesen sei. Vielmehr sei ein technischer Defekt der Grund für den Vorfall.

Gase im Inneren haben Container beschädigt

Auf Nachfrage des BR berichtete die Polizei, dass der Container vermutlich aufgrund von Gasen nachgegeben habe, die durch biologische Abbauprozesse entstanden seien. Dadurch sei er beschädigt worden. Die Spedition des Transporters habe eine spezielle Reinigungsfirma mit der Entsorgung der Tiergedärme beauftragt. Auch die Feuerwehr und die Würzburger Stadtreiniger seien zur Bindung der Ladung vor Ort gewesen. Direkt weiterfahren kann der Transporter allerdings nicht. Die undichte Stelle im Container muss erst begutachtet werden, bevor der Lkw seine Fahrt fortsetzen kann.