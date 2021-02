Lkw verliert Holzstämme auf der A3 - keine Verletzten

Ein Lkw hat am Freitagmittag auf der A3 bei Hengersberg im Kreis Deggendorf etwa 60 Holzstämme verloren. Wie die Verkehrspolizei Deggendorf mitteilt, wurde niemand verletzt. Die Autobahn ist mittlerweile wieder frei.

Baumstämme lösten sich wohl in der Kurve

Der Holz-Transporter war gegen 12.30 Uhr bei Hengersberg auf die Autobahn Richtung Deggendorf aufgefahren, als sich wegen eines gerissenen Spanngurts die Baumstämme lösten. Ein Polizeisprecher vermutet, dass die Ladung aufgrund der engen Kurve ins Rutschen geriet. Ein nachfolgender Bus konnte noch rechtzeitig bremsen. Ein Auto hinter dem Bus nicht mehr: Es prallte in das Bus-Heck.

THW übernahm die Bergung

Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt. Es hat eine Zeit gedauert, bis das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort war und die Baumstämme abtransportierte, so der Sprecher. Währenddessen konnte der Verkehr aber an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Seit kurz nach 15 Uhr ist die Bergung abgeschlossen. Die Polizei muss nun ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte und wer oder was Schuld an der unsicheren Ladung hatte.