18.12.2019, 15:16 Uhr

Lkw verliert 80 Kästen Weißbier in München

Etwa 80 Kästen Weißbier gehen zu Bruch, als ein Lkw am Mittwoch in der Müncher Innenstadt abbiegen will. Die Ursache für den Unfall ist bisher unklar. Verletzt wird niemand.