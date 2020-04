Corona-Krise: Lkw-Verkehr innerhalb Europas holpert noch

Eine Europakarte im Internet zeigt mit grünen, orangefarbenen und roten Punkten an, wie lange Lkw an den Grenzübergängen warten müssen. Zwischen Österreich und Bayern sind die Punkte meistens grün, heißt: problemlos. An der tschechischen Grenze ist häufiger Orange zu sehen, also eine Wartezeit von bis zu einer Stunde - das liegt an den tschechischen Regelungen, dort wird auch von den Nachbarn kontrolliert.

An der Grenze zu Österreich nur stichprobenartige Kontrollen

An der bayerisch-österreichischen Grenze kontrolliert die Bundespolizei großzügig: Die Beamten winken die meisten Lkw durch und machen nur Stichproben, sagt Sprecher Thomas Borowik: "Der Grundsatz ist: Der Güterverkehr rollt."

Die ganz langen Schlangen zu Beginn der Corona-Krise sind Vergangenheit, bestätigt auch Sabine Lehmann, Geschäftsführerin des Landesverbandes Bayerischer Spediteure. Trotzdem läuft nicht alles reibungslos innerhalb Europas, sagt sie. Über Wochen sei es zwischen den Staaten unterschiedlich geregelt gewesen und das habe sich auch noch ständig verändert - teilweise im Zwei-Stunden-Takt.

Die einen hätten Quarantäne verhängt, die anderen nicht und die Dritten hätten sich noch nicht entschieden gehabt: "Mehr Absprache in Europa zwischen allen Beteiligten, das wäre gut. Und vor allem muss sie klar sein und nicht immer wieder umgestoßen werden", so Lehmann.

Geschlossene Grenzübergänge fordern Umwege

Dass der Güterverkehr besser rollen muss, fordert auch die bayerische Landtags-FDP. Sie hat ein 11-Punkte-Papier erarbeitet. Ihr verkehrspolitischer Sprecher Sebastian Körber sieht Verbesserungsbedarf, z. B. mit sogenannten "Green Lanes" - also eigenen Fahrspuren für Frachtfahrzeuge. Außerdem wünscht sich Körber, dass auch kleinere Grenzübergänge öffnen.

Denn die geschlossenen Übergänge machten manchem Gewerbe derzeit zu schaffen. Das bestätigt Michael Lechner von der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen: Viele grenznahe Waldbesitzer seien benachteiligt, weil die Lkw Umwege fahren müssten, und das mache die Fracht im Wettbewerb zu teuer.

FDP: Zollverfahren entbürokratisieren

Dasselbe gelte für Milchtransporte etwa im Allgäu, sagt Sabine Lehmann vom Landesverband Bayerischer Spediteure. Sie lobt, wie flexibel die Logistikbranche mit der Krise umgehe.

Trotzdem könnte noch mehr gemacht werden, findet der Forchheimer Landtagsabgeordnete Sebastian Körber und wünscht sich weniger bürokratische Zollverfahren. Er befürchtet, dass zum Beispiel Baustellen zum Stillstand kommen, weil ein paar Schrauben aus Italien irgendwo beim Zoll festhängen und es an zwei Formularen scheitert.