Lkw-Unfall nach heftigem Schneefall auf der A3 bei Waldaschaff

Starker Schneefall A3 im Spessart war die Ursache für einen Lkw-Unfall. Zwischen den Anschlussstellen Bessenbach/Waldaschaff und Weibersbrunn wurde die schneebedeckte Fahrbahn einem Lkw-Fahrer zum Verhängnis. Am sogenannten Kaupenaufstieg in Richtung Würzburg verlor der 41-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug. Der Brummi prallte in die Mittelabtrennung und wurde von dieser abgewiesen. Anschließend querte der Sattelzug alle Fahrbahnen, durchbrach mit der Zugmaschine die Außenleitplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Autobahn kurzzeitig gesperrt

Glück im Unglück hatte der Fahrer, der mit einem Schrecken davonkam. Zur Bergung des Fahrzeuges musste eine Fachfirma mit schwerem Gerät anrücken. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere 10.000 Euro. Die Feuerwehr Waldaschaff sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte das Abschleppunternehmen. Während der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Würzburg kurzzeitig komplett gesperrt werden. Den ganzen Tag war die Autobahnmeisterei mit einem Großaufgebot im Einsatz um die Schneemassen zu beseitigen und die Stecke befahrbar zu machen.

50 Einsätze für die Feuerwehr

Heftige Schneefälle sorgten Sonntagvormittag für rund 50 Feuerwehreinsätze im Kahlgrund und im Spessart. In Mömbris (Lkr. Aschaffenburg) fiel durch den Bruch einer Hochspannungsleitung im Ortsteil Hemsbach für rund zwei Stunden der Strom aus. Gegen 9.30 Uhr ging für die Feuerwehr Kleinkahl der erste Alarm wegen eines auf der Fahrbahn liegenden Baumes ein, der durch Schneebruch auf die Straße gefallen war.

Acht Straßen gesperrt, Stromausfall in Hemsbach

Zahlreiche weitere Alarmierungen und Einsätze für die Feuerwehren im nordöstlichen Bereich des Landkreises folgten nahezu im Minutentakt. Aufgrund umgestürzter Bäume mussten insgesamt acht Straßen gesperrt werden. Neben etlichen umgestürzten Bäumen, die unter den Schneemassen zusammengebrochen waren und von den Einsatzkräften beseitigt wurden, mussten die Feuerwehren auch zu fünf Verkehrsunfällen ausrücken. Zur Koordinierung der Einsätze wurden die Abschnittsführungsstellen in Laufach, Mömbris, Schöllkrippen und Waldaschaff in Betrieb genommen, sowie die Kreiseinsatzzentrale im Landratsamt besetzt.

Im Markt Mömbris war bis auf den Ortsteil Hemsbach ab 14.00 Uhr die Stromversorgung wieder sichergestellt. Gegen 14.30 Uhr waren die Einsätze weitestgehend erledigt und die Führungsstellen konnten wieder aufgelöst werden. Insgesamt waren rund 286 Einsatzkräfte aus 23 Feuerwehren im Einsatz.