Lkw-Unfall bei Steinsfeld: Fahrer stirbt am Unfallort

Bei Steinsfeld im Landkreis Ansbach ist am Mittag aus noch ungeklärter Ursache ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, kam für den 58-jährigen Fahrer des Sattelzugs jede Hilfe zu spät.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Nach Angaben der Polizei kam der Sattelzug auf der Staatsstraße in Richtung Rothenburg ob der Tauber nach links von der Fahrbahn ab und kippte um. Das Lkw-Gespann blieb schließlich in der anliegenden Wiese auf der Seite liegen. Der 58 Jahre alte Fahrer wurde dabei in das Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Obwohl die Rettungskräfte den Fahrer sofort versuchten zu reanimieren, starb der Mann noch an der Unfallstelle. Um die Unfallursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter eingeschaltet.

Sperrungen wegen Lkw-Bergung

Weil der vollbeladene Sattelzug mit Kränen geborgen werden muss, wird die Bergung voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern, so die Polizei. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb noch bis in den Abend mit Sperrungen auf der Verbindungsstraße zwischen dem Steinfelder Ortsteil Gypshütte und der Staatsstraße 2416 rechnen.