Zu dem Unfall in Höhe der Rastanlage Spessart-Nord kam es gegen 21 Uhr. Nach den bisherigen Informationen des Polizeipräsidiums Unterfranken kollidierte auf der A3 Würzburg-Frankfurt insgesamt drei Lkw. Zuvor wollte ein Lkw offenbar von der Rastanlage auf die Autobahn einscheren, dort sind dann zwei Lkw aufgefahren.

Lkw-Unfall auf der A3: Fahrer wurde eingeklemmt

Ein Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt, war jedoch noch ansprechbar, so die Polizei. Die Autobahn in Richtung Frankfurt war mehrere Stunden komplett blockiert. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Marktheidenfeld ausgeleitet, dennoch bildete sich zeitweise ein Rückstau von einigen Kilometern Länge.