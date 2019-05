LKW-Unfall bei Mertingen - Diesel in Erdreich und Grundwasser

Nach einem schweren LKW-Unfall am Montag auf der B2 zwischen Augsburg und Donauwörth ist der rechte Fahrstreifen bei Mertingen auch heute noch gesperrt. Es gab Behinderungen im Berufsverkehr. Über den aktuellen Stand von Staus und Störungen in Bayern informiert unsere Verkehrskarte. Ein Sattelzug hatte rund 450 Liter Diesel verloren, der zum Teil ins Erdreich gesickert ist. Daher mussten inzwischen 40 m³ Erdreich abgetragen werden.

Erdreich und Grundwasser nach Unfall mit Diesel kontaminiert

Nach Angaben der Polizeiinspektion in Rain am Lech ist nach dem Unfall Kraftstoff auch ins Grundwasser gelangt. Am Morgen waren Fachleute an der Unfallstelle, um zu prüfen, ob das gesamte mit Diesel kontaminierte Erdreich abgetragen wurde.