LKW-Unfall bei Aschaffenburg: Verkehr stundenlang blockiert

Über mehrere Stunden hat ein LKW-Unfall die A3 bei Aschaffenburg blockiert. Wie die Polizei mitteilte war ein 53-jähriger LKW-Fahrer in der Nacht zu Dienstag mit seinem Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Am Ende eines Baustellenbereichs an der Anschlussstelle Aschaffenburg-West erkannte er aus bislang unbekanntem Grund die abknickende Fahrbahn zu spät und prallte gegen 2.30 Uhr in eine Behelfsleitplanke.

Sattelzug blockiert alle drei Fahrstreifen – Fahrer wurde verletzt

Seine Sattelzugmaschine knickte ein und blockierte drei Fahrstreifen. Die Leitplanke verkeilte sich in der Zugmaschine und dem Auflieger. Der LKW-Fahrer erlitt bei dem Unfall mittelschwere bis schwere Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro

Ein weiterer Kleintransporter wurde durch Trümmerteile beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro. Mehrere Stunden lang musste die Feuerwehr Aschaffenburg die Unfallstelle absichern und die Fahrbahn reinigen. Die Leitplanke trennten die Helfer dabei mit hydraulischen Rettungsgeräten und Trennschleifern von dem LKW.

Verkehr Richtung Frankfurt weiterhin eingeschränkt

Nach einer Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen konnte der Verkehr in Richtung Würzburg am Morgen wieder freigegeben werden. In Richtung Frankfurt steht weiterhin (Stand 7.30 Uhr) nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Rückstau beträgt nach Auskunft der Autobahnpolizei aktuell bereits zwölf bis 15 Kilometer.