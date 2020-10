vor 29 Minuten

Lkw-Unfall auf der A3 - Sattelzug prallt in Stauende

Auf der A3 bei Schlüsselfeld ist am frühen Morgen ein Lkw in Fahrtrichtung Nürnberg in ein Stauende geprallt. Die A3 war für Stunden gesperrt, um das Trümmerfeld zu räumen und ausgelaufenen Diesel zu binden.