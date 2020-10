LKW Unfall auf A9 bei Schnaittach

Ein Lkw-Unfall sorgte in den frühen Morgenstunden am Freitag auf der A9 zwischen Lauf/Hersbruck und Schnaittach für Behinderungen. Dort war am frühen Morgen ein Lkw auf einen weiteren Lkw gekracht, die Autobahn musste in Fahrtrichtung Berlin vorübergehend voll gesperrt werden.

Gefahrengut-LKW musste umgeladen werden

Am Vormittag mussten noch immer Fahrzeugtrümmer auf der Fahrbahn beseitigt werden, deshalb dauerte die Sperrung einer Fahrspur den ganzen Vormittag an. Verletzt wurde niemand. Zu dem Unfall war es laut Polizei gekommen, als ein Lkw vom Parkplatz Wolfshöhe auf die Autobahn A9 aufgefahren war und langsamer auf der rechten Spur unterwegs war. Der von hinten kommende Lkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der vorausfahrende Laster hatte Gefahrengut geladen, die Ladung muss nun umgeladen werden. Das THW war dafür im Einsatz.