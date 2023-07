Lkw-Unfälle auf A6 mit Schwerverletztem, Wald- und Fahrbahnbrand

Wer heute mit dem Auto unterwegs ist, sollte die A6 im Landkreis Ansbach meiden. Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die A6 Richtung Nürnberg zwischen Feuchtwangen-Nord und Aurach derzeit voll gesperrt. In der Nacht ist ein Lkw-Anhänger umgekippt und konnte noch nicht geborgen werden. In der Gegenrichtung ist die Autobahn nur einspurig befahrbar. Dort hatte Dienstagabend ein brennender Lkw an der Anschlussstelle Lichtenau erheblichen Schaden verursacht.

Lkw-Fahrer mit schweren Brandverletzungen

Der erste Unfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelschlepper in Richtung Heilbronn und musste wegen eines Staus anhalten. Kurze Zeit später geriet die Zugmaschine in Brand – weshalb, ist noch unklar. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien, erlitt aber schwerste Brandverletzungen, so die Polizei. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Flammen greifen auf Wald über - Sogar Teer gerät in Brand

Unterdessen waren die Flammen auf den mit Altpapier beladenen Anhänger übergegangen. Durch die große Hitze sei sogar die Teerdecke der Fahrbahn in Brand geraten, berichtet die Polizei. Außerdem griffen die Flammen auch auf die nebenliegende Böschung und Teile eines Waldstücks über. Die Feuerwehr musste mit weiteren Einsatzkräften anrücken. Die Löscharbeiten dauerten bis Mittwochfrüh um 5.00 Uhr an, weil immer wieder Glutnester aufflammten. Weil der Asphalt erheblich beschädigt wurde, ist zur Stunde nur eine Fahrspur freigegeben. Wann mit den Reparaturarbeiten an der Fahrbahn begonnen werden kann, ist den Angaben zufolge noch unklar.

Lkw-Bergung dauert an

Gegen 2.20 Uhr ereignete sich dann in der Gegenrichtung der zweite Unfall. Der Anhänger eines Lkw hatte sich zwischen Feuchtwangen-Nord und Aurach aufgeschaukelt und war umgekippt. Der Lkw steht derzeit noch quer zur Autobahn. Die Bergungsarbeiten werden sich nach Einschätzung der Polizei bis in den Vormittag hinziehen.